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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Наибольший показатель. Стало известно, в чем сборная Англии превосходит остальных участников ЧМ-2022

Наибольший показатель. Стало известно, в чем сборная Англии превосходит остальных участников ЧМ-2022
©FIFA

В пятницу, 25 ноября, в Эль-Хауре сборная Англии сыграла вничью с командой США (0:0) в матче второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sport 24, для сборной Англии это уже 12-я нулевая ничья на ЧМ. Это наибольший показатель среди всех национальных команд на мундиале. Для США же это первая нулевая ничья в рамках турнира.

Вдобавок США сыграли на ноль против европейской сборной на ЧМ впервые с 1950 года, серия длилась 18 матчей.

Англия перед последним туром набрала четыре очка и лидирует в группе B. У Ирана три балла, у США - два, а команда Уэльса набрала одно очко.

В следующем туре сборная Англии сыграет против Уэльса. Матч состоится 29 ноября. В этот же день США встретится с командой Ирана.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу

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