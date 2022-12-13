"Мы готовы на все". Тренер сборной Марокко - о матче с Францией и противодействии Мбаппе

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией и назвал игрока в составе соперников, к которому будет приковано особое внимание, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч Франция - Марокко пройдет в ночь на 15 декабря. В другом полуфинале встретятся команды Аргентины и Хорватии.

"Особое внимание перед матчем приковано к форварду французов Килиану Мбаппе. Ашраф Хакими знает Мбаппе лучше, чем я. Мы не собираемся разрабатывать план игры против Мбаппе. К сожалению, у Франции много хороших игроков. Мы знаем уровень Гризманна. Но Хакими - чемпион, поэтому я не переживаю об этом.

Мы продвигаемся вперед по сетке, и чем дальше - тем сложнее матчи. Мы будем играть против хорошей команды, чемпиона мира с лучшим в мире тренером. Мы будем продолжать делать то, что умеем. У нас есть большие амбиции, так что почему бы не удивить и не дойти до финала. Мы готовы на все, чтобы достичь этой цели. Мы не можем сказать, что довольны тем, что вышли в полуфинал, это нас не устраивает", - приводит слова Реграги RMC Sport.

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