Моуринью не считает сюрпризом поражение Германии от Японии на ЧМ-2022

Главный тренер итальянской "Ромы" португалец Жозе Моуринью заявил, что не сильно удивился победе сборной Японии над командой Германии на чемпионате мира в Катаре, сообщает "Р-Спорт".

Немцы в среду в стартовой встрече группы Е после первого тайма выигрывали у соперников из Японии со счетом 1:0, но в итоге уступили - 1:2.

Находясь в туре по Японии с "Ромой", Моуринью высоко оценил победу японцев. Тренер подчеркнул, что такой исход противостояния азиатского коллективизма с европейским индивидуализмом его не удивил.



"Конечно, это фантастическое достижение, но не такой уж и сумасшедший сюрприз. Япония - хорошая команда, с хорошими игроками, большинство из которых выступают в Европе. Я думаю, что менталитет игроков и команд также имеет большое значение. Сейчас в европейском футболе мы много внимания уделяем роли личности и эго, а у азиатских игроков другой менталитет: команда - это самое главное, люди играют за команду, а не команда играет на них", - заявил Моуринью.

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