Мог сыграть на ЧМ-2022. Карим Бензема восстановился от травмы

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Нападающий сборной Франции и "Реала"Карим Бензема полностью восстановился после травмы, об этом сообщает Marca.
Отмечается, что футболист, не поехавший на ЧМ-2022 уже начал тренироваться в общей группе мадридского клуба.
Напомним, 34-летний Бензема был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но из-за травмы покинул расположение национальной команды и вернулся в Испанию.
Изначально предполагалось, что футболист не успеет восстановиться, поэтому было принято решение его отпустить в расположение клуба. Как утверждает источник, Бензема мог бы выйти на поле в последних матчах ЧМ-2022.
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