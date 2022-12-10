Месси повздорил с ван Галом и раскритиковал игру сборной Нидерландов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о главном тренере Нидерландов Луи ван Гале после четвертьфинального матча ЧМ-2022, сообщает Sport24.

Сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов в матче 1/4 финала. Основное время встречи завершилось с результатом 2:2, а в серии пенальти был зафиксирован счет 4:3.

"Есть много деталей, которые вы понимаете на поле. Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что он играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать мяч на самых высоких игроков", - заявил Месси.

Отметим, что Месси после матча повздорил с наставником "оранжевых" Луи ван Галом. Сообщается, что словесная перепалка попала в эфир.

SIII MESSI HACELOS TETA A TODOS REVOLEALE LOS ANTEOJOS DE UNA TROMPADA A DAVIDS TAMBIÉN pic.twitter.com/I4frdLyEe6 — La Scaloneta 🇦🇷 (@LaScaloneta) December 9, 2022

В 1/2 финала Аргентина сыграет со сборной Хорватии.

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