Месси обошел Пеле по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил ассист в матче четвертьфинала чемпионата мира против Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/4 финала аргентинец, помимо голевой передачи, также отметился забитым голом. Его команда вышла в полуфинал.

Таким образом 35-летний нападающий сделал пятую результативную передачу в матчах плей-офф чемпионатов мира. Как отмечает Opta Sports, по этому показателю он обошел легендарного бразильского форварда Пеле, который за свою карьеру оформил четыре ассиста.

Всего на счету Месси семь ассистов на всех стадиях в рамках чемпионатов мира. Теперь он делит второе место среди ассистентов вместе с Гжегожем Лято из Польши и Пьером Литтбарски из Германии.

Месси уступает только соотечественнику Диего Марадоне, у которого восемь ассистов на чемпионатах мира.

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