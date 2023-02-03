Месси назвал цену победы на чемпионате мира-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, через что прошел на пути к победе на чемпионате мира - 2022 в Катаре. Футболист признался, что очень сильно хотел победить на мундиале, сообщает "Чемпионат".

"Насколько сильно я хотел победить на ЧМ? Уф… Очень. После столь долгого пребывания в сборной, после предыдущих чемпионатов мира, после близости триумфа в 2014 году, после того, как я упустил победу, не сумев сделать то, что сделал на последнем мундиале. За победой на ЧМ стоит много жертв, много поражений, много тяжелых времен, через которые мне пришлось пройти. Это фантастическая история", - заявил аргентинец.

Отметим, что в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 - по пенальти). На счету Месси дубль в этом матче.

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