Месси близок к повторению рекорда Марадоны на чемпионатах мира

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что лидер команды Лионель Месси ведет подготовку к предстоящему матчу с Мексикой в штатном режиме, сообщает "Матч ТВ".

Матч Аргентина - Мексика состоится в рамках группы C в ночь на 27 ноября.

"С ним все в порядке", - заявил Скалони.

Если Месси примет участие в матче с Мексикой, то он сравняется с Диего Марадоной по количеству игр на мировых чемпионатах. Последний на данный момент является рекордсменом сборной по данному показателю - 21 матч.

Отметим, что в первом туре аргентинцы сенсационно уступили Саудовской Аравии - 1:2.

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