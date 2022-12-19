Мбаппе оставил послание после поражения в финале ЧМ-2022 по футболу

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе оставил первую запись в соцсетях после поражения в финале ЧМ-2022 в Катаре от Аргентины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающий матч турнира завершился победой южноамериканцев в серии пенальти - 4:2. До этого, в основное и дополнительное время команды забили по три мяча. На счету Мбаппе хет-трик.

"Мы вернемся", - написал французский голеадор в своем Twitter под фотографией с "Золотой бутсой".

Отметим, что Мбаппе с восемью голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.