Мбаппе догнал Зидана и Платини по голам на ЧМ

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отличился в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1).

23-летний француз забил свой пятый гол на ЧМ в карьере. Таким образом, он догнал легендарных Зинедина Зидана и Мишеля Платини по количеству голов на чемпионатах мира.

Кроме того, Мбаппе стал лишь четвертым игроком в истории ЧМ, кому удалось забить на двух разных мундиалях в возрасте до 24 лет. До него это делали лишь Майкл Оуэн, Тостао и Пеле.

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