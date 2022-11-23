Матч-сенсация на ЧМ-2022 по футболу установил рекорд

Матч группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравии (1:2) установил рекорд, сообщает "Спорт-Экспресс".

Эта встреча собрала на стадионе "Лусаил Иконик" 88 012 зрителей, что делает ее самой посещаемой игрой чемпионатов мира за 28 лет - с ЧМ-1994, на финале которого присутствовали 94 194 зрителя (Бразилия - Италия - 0:0, пен. 3:2, стадион "Роуз Боул", Пасадена, Калифорния, США).

Согласно официальному сайту оргкомитета ЧМ-2022, вместимость стадиона "Лусаил Айконик" составляет 88 966 зрителей. На сайте ФИФА - в небольшом материале с описанием стадиона - говорится, что арена вмещает 80 000 зрителей.

При этом во время матча Аргентина - Саудовская Аравия - было немало свободных мест, что видно в том числе на телекартинке, поэтому цифра 88 012 зрителей на стадионе выглядит сомнительно - это же касается и других матчей ЧМ-2022.