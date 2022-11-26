"Марадона выигрывал в одиночку, а Месси нужна команда". Легенд сборной Аргентины сравнили после провала на старте ЧМ-2022 в Катаре

Бронзовый призер чемпионата мира 1982 года поляк Збигнев Бонек сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси после поражения Аргентины от Саудовской Аравии в матче первого тура группового раунда ЧМ-2022 в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

В интервью изданию AS Бонек отметил разницу в уровне футбола и мастерстве игроков после поражения аргентинцев со счетом 1:2.

"Не думаю, что в современном футболе один игрок делает разницу в футболе. Конечно, могут быть те, кто выделяется из-за своей игры или навыков, но для того, чтобы побеждать в матчах, нужна команда. Времена Марадоны давно прошли. Диего мог выигрывать турниры в одиночку, а Месси для этого нужна команда. Но, безусловно, у Аргентины есть хорошие шансы на победу", - отмечает Бонек.

Напомним, что Диего Марадона выигрывал с Аргентиной золото чемпионата мира 1986 года. Высшее достижение с южноамериканской сборной для Лионеля Месси - серебро мундиаля 2014 года.

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