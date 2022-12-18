Лука Модрич сделал заявление о своем будущем после бронзы ЧМ по футболу

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своем продолжении карьеры в составе национальной команды. На чемпионате мира-2022 в Катаре Хорватия с Модричем в составе стала обладателем бронзовых медалей, обыграв Марокко (2:1).

"Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, однако я ничего не могу сказать наверняка. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в Хорватии. Завоевать две медали было очень важно. Я мечтал выиграть чемпионат мира, но этого не произошло. Однако я все равно очень рад. Мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень хорошим будущим, и мы должны продолжать. Я хочу продолжить выступление по крайней мере до Лиги наций, а потом посмотрим, что произойдет", - приводит слова Модрича Marca.

Также Модрич прокомментировал завоевание бронзовых медалей ЧМ-2022. "На поле было видно, как мы праздновали. Это действительно много значит - выиграть две медали за два чемпионата мира. Это что-то очень важное и очень большое для Хорватии. Теперь нельзя говорить о Хорватии как о команде, которая делает что-то раз в 20 лет. Я думаю, что благодаря двум последним чемпионатам мира мы поставили Хорватию в один ряд с другими отличными командами, и мы очень счастливы. Попасть в финал нам не удалось, но мы отправились домой победителями, что тоже очень важно", - добавил хорват.

На прошлом чемпионате мира, который проходил в 2018 году в России, Хорватия дошла до финала турнира, где уступила Франции (2:4).