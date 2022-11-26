Лучший бомбардир ЧМ-2022 рассказал о своей травме

Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия после матча второго тура группового этапа чемпионата мира - 2022 с Нидерландами (1:1) рассказал, как он себя чувствует. Форвард забил гол, но в концовке встречи был заменен и покинул поле на носилках, сообщает "Чемпионат".

"После матча с Катаром я прошел медосмотр. Выяснилось, что у меня растяжение связок колена. Оно немного беспокоит меня. В матче с Нидерландами я играл с болью, но главное, что смог помочь команде. Мы по-прежнему сильны.

Чувствую, что мне уже лучше. Нужно полноценно восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, мы сможем хорошо показать себя в противостоянии с Сенегалом. Я рассчитываю, что мое состояние значительно улучшится, и я смогу продолжать помогать сборной. У нас хорошая, сильная группа, а это самое главное", - заявил Валенсия.

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