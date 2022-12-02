Из "Ливерпуля" в сборную Германии? Стали известны планы Юргена Клоппа

Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, отреагировал на слухи, что специалист может возглавить сборную Германии, сообщает Sport24.

"Это все слухи в прессе. У Юргена есть действующий контракт с "Ливерпулем" до 2026 года, и он собирается отработать его до конца", - заявил Марк Кошицке.

Действующий главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик, под руководством которого команда не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022.