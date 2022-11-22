Лидер "Баварии" не поможет Германии в первом матче на ЧМ-2022

Сборная Германии по футболу не сможет рассчитывать в первом туре группового этапа ЧМ-2022 на вингера "Баварии" Лероя Сане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает пресс-служба Немецкого футбольного союза, 26-летний футболист восстанавливается после травмы колена.

Отметим, что в первом туре Германия сыграет с Японией. Матч группы E пройдет 23 ноября.

В текущем сезоне Сане провел за "Баварию" 19 матчей, в которых забил десять голов и сделал шесть ассистов.

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