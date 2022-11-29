Игрок сборной Нидерландов установил рекорд национальной команды на чемпионатах мира

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо отметился забитым голом в матче группового этапа ЧМ-2022 против Катара, который сейчас проходит в рамках группы A, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta, Гакпо стал первым игроком сборной Нидерландов, которому удалось по разу поразить ворота соперников в каждом из трех первых матчей на чемпионате мира в карьере.

Также Гакпо стал четвертым футболистом в истории сборной Нидерландов, который забил в трех подряд матчах чемпионгатов мира. Ранее этого добивались Йохан Нескенс (1974), Деннис Бергкамп (1994) и Уэсли Снейдер (2010).

Отметим, что после первого тайма Нидерланды обыгрывают Катар со счетом 1:0.

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