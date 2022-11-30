Главный тренер сборной Ирана сделал важное заявление после провала на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш объявил об отставке, сообщает корреспондент Vesti.kz. Иранская команда под руководством португальского тренера не сумела выйти в 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете все возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо", - написал Кейруш в соцсетях.

Напомним, что сборная Ирана набрали три очка в группе C. Команда при двух поражения от Англии (2:6) и США (0:1) сумела обыграть сборную Уэльса со счетом 2:0.

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