Герой матча с Францией из Туниса принял судьбоносное решение после вылета с ЧМ-2022

Форвард "Монпелье" Вахби Хазри объявил о завершении выступлений за сборную Туниса, сообщает Sports24.

31-летний футболист стал автором единственного гола сборной Туниса на чемпионате мира-2022 - в победном матче против Франции (1:0). В Катаре команда Туниса сыграла вничью с Данией (0:0) и уступила Австралии (0:1), заняв в группе третье место.

Хазри родился во Франции и даже провел один матч за молодежную сборную этой страны. С 2013 года он выступал за сборную Туниса, всего в его активе 74 матча и 25 голов.

На клубном уровне Хазри выступал за "Бастию", "Сент-Этьен", "Бордо", "Ренн" и "Сандерленд".

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