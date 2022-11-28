Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Гана вырвала победу у Южной Кореи в матче ЧМ-2022 с пятью голами

Гана вырвала победу у Южной Кореи в матче ЧМ-2022 с пятью голами
©twitter.com/FIFAWorldCup

Сборные Южной Кореи и Ганы провели матч второго тура группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы H завершилась победой африканской команды. Ганцы на 24-й минуте усилиями Мохамеда Салису открыли счет. Спустя десять минут Мухамед Кудус удвоил преимущество своей команды.

Игроки сборной Южной Кореи сумели во втором тайме в течение трех минут перевернуть ход неудачно складывающегося матча. На 58-й и на 61-й минутах Чхо Кю Сун оформил дубль и возродил интригу - 2:2.

Впрочем, радость корейцев длилась недолго. На 68-й минуте Кудус принес ганцам победу - 3:2.

Отметим, что на счету сборной Южной Кореи одно набранное очко. Гана имеет три балла. Сборная Португалии, которая сегодня сыграет с Уругваем, набрала три очка. У южноамериканской сборной одно очко.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 по футболу

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus