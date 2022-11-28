Гана вырвала победу у Южной Кореи в матче ЧМ-2022 с пятью голами

Сборные Южной Кореи и Ганы провели матч второго тура группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы H завершилась победой африканской команды. Ганцы на 24-й минуте усилиями Мохамеда Салису открыли счет. Спустя десять минут Мухамед Кудус удвоил преимущество своей команды.

Игроки сборной Южной Кореи сумели во втором тайме в течение трех минут перевернуть ход неудачно складывающегося матча. На 58-й и на 61-й минутах Чхо Кю Сун оформил дубль и возродил интригу - 2:2.

Впрочем, радость корейцев длилась недолго. На 68-й минуте Кудус принес ганцам победу - 3:2.

Отметим, что на счету сборной Южной Кореи одно набранное очко. Гана имеет три балла. Сборная Португалии, которая сегодня сыграет с Уругваем, набрала три очка. У южноамериканской сборной одно очко.