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Футболисты сборной США "пролетели" с выходом на ЧМ-2022

Футболисты сборной США "пролетели" с выходом на ЧМ-2022
©Reuters
Новости спорта Сборные ЧМ-2022

Сборная США по ошибке отпраздновала выход на чемпионат мира по футболу в Катаре после победы над командой Панамы в матче отборочного турнира. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Встреча прошла в американском Орландо и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. После матча американцы развернули баннер с надписью "Квалифицировались" перед болельщиками, несмотря на то, что команда еще не обеспечила себе место на ЧМ-2022. Позднее игроки признали свою ошибку.

После 13 матчей отбора американцы делят второе место с командой Мексики, набрав 25 очков. На четвертом месте располагается сборная Коста-Рики с 22 очками. Лидирующие канадцы уже обеспечили себе попадание на турнир. Для участия в основной стадии соревнований нужно попасть в тройку.

Есть шанс квалифицироваться через четвертое место, но для этого нужно выиграть дополнительный матч. В решающей игре за выход на чемпионат мира американцы сыграют против Коста-Рики. Встреча пройдет 30 марта.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу США

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