Футболисты сборной Бельгии поссорились на ЧМ в Катаре

Сборная Бельгии провела встречу команды, на которой обсуждался настигший ее кризис, сообщает L'Equipe.

В команде в последнее время сформировалась не очень хорошая атмосфера, некоторые футболисты даже не общаются между собой.

Так, отмечается, что Де Брейне не общается с Тибо Куртуа, а Эден Азар - с Леандро Троссардом. Кроме того, не очень хорошие отношения сложились между форвардами Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.

Накануне же между Де Брейне, Азаром и Яном Вертонгеном произошла большая ссора, которую остановил Лукаку.

Напомним, что после двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии набрала всего три очка. Для выхода в плей-офф ей надо побеждать Хорватию в следующем матче.

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