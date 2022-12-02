ФИФА наказала участника 1/8 финала ЧМ-2022

Международная федерация футбола оштрафовала сенегальскую федерацию футбола на 10 тысяч швейцарских франков, сообщает пресс-служба ФИФА. Причиной стало нарушение положения регламента о СМИ.

Оно заключается в том, что на пресс-конференции перед матчем сборных Сенегала и Эквадора не присутствовал игрок со стороны сенегальской команды.

Напомним, Сенегал обыграл Эквадор (2:1) в третьем туре и со второго места в группе А вышел в 1/8 финала ЧМ-2022, где 4 декабря сыграет с Англией.