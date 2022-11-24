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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Экс-игрок "Реала" вступился за Роналду перед хейтерами

Экс-игрок "Реала" вступился за Роналду перед хейтерами
©twitter.com/Cristiano

Экс-игрок сборной Португалии и мадридского "Реала" Фабиу Коэнтрау считает, что Криштиану Роналду проявит себя на ЧМ-2022, сообщает Sports.ru. Он вместе с Роналду выступал за национальную команду и испанский клуб.

"Многие бывшие игроки плохо говорили о Криштиану, хотя и близко не добивались того, что он на чемпионате мира заткнет рты многим. Вот что он должен сделать.

Роналду еще многое может предложить этому чемпионату мира. Я знаю его и понимаю, на что он способен", - сказал Коэнтрау.

Сборная Португалии сегодня, 24 ноября, проведет на чемпионате мира в Катаре первый матч. Их соперником будет команда Ганы.

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Метки:
Роналду Криштиану Реал Мадрид ЧМ-2022 по футболу

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