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"Даже говорить не хочется". Месси - о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022

"Даже говорить не хочется". Месси - о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022
©FIFA

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих взаимоотношениях с одноклубником, французским форвардом Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает "Чемпионат". В решающем матче в Катаре сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 - по пенальти).

"Да, мы говорили с Мбаппе об игре, о праздниках, о том, как жили люди в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске, и о том, какие у нас были праздники. И ничего больше. Сложно ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Нет, даже говорить не хочется об этом и поднимать тему финала. Я тоже был на другой стороне, мне тоже пришлось пропустить финал чемпионата мира, и я не хотел знать ничего о том, что произошло. И ничего из того, что в то время имело отношение к чемпионату мира по футболу, я тоже не хотел обсуждать. Но на самом деле у меня нет проблем с Килианом, как раз наоборот", - приводит слова Месси Ole.

Напомним, в финальном матче Месси оформил дубль, а Мбаппе записал на свой счет хет-трик.

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Метки:
Месси Лионель Мбаппе Килиан ЧМ-2022 по футболу ПСЖ

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