Бывший тренер "Кайрата" назвал фаворитов ЧМ-2022

Главный тренер словацкого "Слована" Владимир Вайсс высказался о фаворитах грядущего чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает "Чемпионат". Также экс-наставник алматинского "Кайрата" отметил, что не будет болеть за какую-то определенную сборную, и назвал команду, которая способна преподнести сюрприз.

"На чемпионате мира в Катаре не буду никого поддерживать. Просто буду смотреть хороший футбол. Если выбирать фаворитов, то это команды, в которых играют мировые звезды: Бразилия, Аргентина, Германия и Франция. Но и Португалия может стать сюрпризом для всех. Вполне вижу их в финале", - сказал Вайсс.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. В матче открытия хозяева сыграют с Эквадором. Завершится мировое первенство 18 декабря.

Напомним, что "Кайрат" под руководством словацкого специалиста выступал в сезонах 2013-2015. Алматинцы за это время становились призерами КПЛ и дважды выигрывали Кубок Казахстана.

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