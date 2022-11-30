Бразилия приняла решение по матчу с Камеруном на ЧМ-2022

Сборная Бразилии по футболу выставит на игру с Камеруном резервный состав. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что такое решение было принято тренерским штабом из-за травм некоторых футболистов и досрочного выхода из группы в плей-офф.

Так, Неймар и Данило имеют проблемы с голеностопом, а у Сандро травма мышцы бедра.

Ожидается, что на поле выйдут Эдерсон, Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фабиньо, Гимарайнс, Антони, Родриго, Мартинелли, Жезус.

Встреча третьего тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун - Бразилия состоится 2 декабря. С положением команд в квартете G можно ознакомиться здесь.