Австралия удержала важнейшую победу над Тунисом на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Австралии одержала первую победу на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

Они обыграли Тунис в матче второго тура группового этапа. Автором единственного гола стал Митчелл Дюк, который отличился на 23-й минуте. После этого австралийцы поднялись на второе место в группе D, а Тунис упал на последнюю строчку. В параллельной игре Франция сыграет с Данией.

Отметим, что в первом туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), а Австралия была разгромлена Францией (1:4).

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