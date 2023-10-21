В "Интер Майами" определились с участием Месси в матче МЛС

Ассистент главного тренера "Интер Майами" Хавьер Моралес подтвердил, что Лионель Месси сыграет в последнем матче команды в текущем регулярном чемпионате МЛС против "Шарлотт", сообщают Vesti.kz.

"Интер Майами" не сумел пробиться в плей-офф турнира после завершения регулярного сезона. Матч состоится в ночь на 22 октября по казахстанскому времени.

"Он собирается поехать на матч. После мы решим, сколько времени он сыграет. Конечно, присутствие Лионеля в команде - это мотивация для всех. Мы знаем, что он значит для футбола. То, что он есть у нашей команды и готов играть, всегда хорошо для нас. Мы рады, что он вернулся, готов на 100 процентов, и посмотрим, как он проявит себя завтра в игре", - приводит слова Моралеса ESPN.

Месси принял участие в двух недавних матчах отборочного турнира ЧМ 2026 за национальную сборную Аргентины. 13 октября, в игре против Парагвая, он вышел на замену на 53-й минуте. Затем, 18 октября, Месси провел полный матч против сборной Перу и сумел забить в этой игре два гола.

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