Криштиану Роналду может остаться без клуба

У форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду нет договоренностей с другими клубами. Об этом на своем канале в You-Tube сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас агент футболиста Жорже Мендеш ведет переговоры с командами по возможному трансферу 37-летнего португальца.

При этом от подписания Роналду отказались "Бавария", "Челси" и ПСЖ. Однако позиция немецкого клуба может измениться, если его все-таки покинет Роберт Левандовски.

Роналду же недоволен нынешним положением дел в "Манчестер Юнайтед" и хочет уйти без лишних проволочек.

В минувшем сезоне он провел за "МЮ" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три передачи.

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