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10 тысяч долларов за бой. "Казахский Титан" объяснил срыв своего дебюта в США

10 тысяч долларов за бой. "Казахский Титан" объяснил срыв своего дебюта в США
©архив спортсмена

Казахстанский силач Алмат Казахский Титан Жуманов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о сложностях перед поездкой в США. Также он назвал сроки старта тренировочного лагеря и своих тренеров.

Ранее стало известно, что уже в начале года Жуманов отправится в США для участия в кулачных боях и станет первым казахстанцем в этом промоушене. По условиям контракта на несколько поединков, он получит 10 000 долларов за первый бой, а дальше его гонорар может быть увеличен.

Отмечается, что на Титана обратили внимание после досрочной победы над Саядом Иранским Халком Гариби в августе 2022 года.

"Я до сих пор в Казахстане. К сожалению, только завершаю оформление визы в США. В процессе возникли определенные трудности, из-за которых даты проведения боев могут быть сдвинуты. Я все это время тренировался и держал себя в форме. Планирую уже в конце марта приступить к подготовительному лагерю в США. Там меня ждет команда. Известные менеджеры и ученики Мохаммеда Али. Они помогут мне. Я настроен только на успех. Хочу поднять флаг нашей страны и показать, как казахи умеют драться", - отметил Жуманов.

Стало известно, сколько получит "Казахский Титан" за исторический бой в США

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Метки:
Казахский Титан

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