Неймар повторил великое достижение Пеле

Неймар вписал свое имя в историю чемпионатов мира, повторив уникальное достижение легендарного Пеле.

В матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии форвард "Сантоса" забил гол, отличившись на четвертом чемпионате мира подряд. Ранее Неймар отличался на мундиалях 2014, 2018 и 2022 годов, а теперь пополнил этот список и турниром 2026 года.

По данным Opta Sports, Неймар стал лишь вторым бразильцем в истории, которому покорилось подобное достижение. Ранее это удавалось только Пеле, забивавшему на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.

Несмотря на гол Неймара, сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире.

Ранее 34-летний нападающий сообщил, что после чемпионата мира-2026 завершит карьеру в составе национальной команды. За сборную Бразилии он провел 130 матчей, забил 80 голов и отдал 59 результативных передач.

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