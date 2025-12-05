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ЧМ-2026
Сегодня 09:55
 

Лидер "Реала" и сборной Бельгии отреагировал на скандальное решение ФИФА

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Лидер "Реала" и сборной Бельгии отреагировал на скандальное решение ФИФА ©instagram.com/belgianreddevils/

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о скандальном решении ФИФА приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна. 

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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о скандальном решении ФИФА приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна. 

Это решение позволяет футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

"Для нас это мало что меняет. Это вопросы к федерации. Но нас удивило, что решение было принято накануне матча. Мы должны выигрывать встречу на поле. Обсудили это в группе пять минут. Но все сказали, что с Балогуном или без него мы должны побеждать и думать только о себе. Это будет сложный матч. Стадион будет против нас. Обе команды хотят победить", - заявил Куртуа. 

 Ранее сообщалось, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Сиэтл   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 05:00   •   не начат
США
США
- : -
Бельгия
Бельгия
Кто победит в основное время?
США
Ничья
Бельгия
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