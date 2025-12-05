Перед финалом чемпионата мира-2026 по футболу раскрылась неожиданная связь между Луисом де ла Фуэнте и Лионелем Скалони, передают Vesti.kz. Оказалось, что нынешний наставник сборной Испании когда-то был преподавателем будущего чемпиона мира-2022.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте в 2017 году был одним из преподавателей на тренерских курсах Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которые проходил нынешний наставник аргентинской сборной Лионель Скалони.

Испанский специалист признался, что будущий чемпион мира уже тогда выделялся среди остальных слушателей.

"В нем было что-то особенное. Он постоянно задавал вопросы, спорил, отстаивал свою точку зрения. Было видно, что ему действительно интересно учиться", - вспомнил де ла Фуэнте.

Бывшие игроки "Атлетика" Пабло Орбаис, Карлос Гурпеги и Пьер Луиджи Керубино, также обучавшиеся на этих курсах, рассказали, что занятия проходили в формате открытых дискуссий, а де ла Фуэнте всегда поощрял обмен мнениями и был максимально открыт к общению.

По словам Орбаиса, Скалони сразу производил впечатление человека, который пришел не просто получить тренерскую лицензию.

"Было несколько человек, которые всерьез собирались стать тренерами, и Лео был одним из них. Он очень активно участвовал в занятиях и был полностью погружен в процесс", - отметил бывший футболист.

На тот момент аргентинец уже входил в штаб Хорхе Сампаоли, а позже самостоятельно возглавил национальную команду Аргентины, с которой в 2022 году выиграл чемпионат мира.

Орбаис также вспомнил Скалони как футболиста, отметив его максимальную самоотдачу и стремление побеждать в любой ситуации. По его словам, этот характер никуда не исчез и после завершения игровой карьеры.

Сам де ла Фуэнте за прошедшие годы также добился серьезных успехов. До назначения в главную сборную Испании он работал с молодежными командами страны и завоевал с ними несколько крупных международных титулов.

Теперь судьба вновь свела бывшего преподавателя и его ученика. Однако если девять лет назад они встречались в аудитории, то теперь определят сильнейшего уже в финале чемпионата мира-2026.

Напомним, что по казахстанскому времени решающий матч Испания - Аргентина за титул лучшей команды ЧМ-2026 состоится в ночь с 19 на 20 июля в 00:00.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!