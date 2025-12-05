Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 15:00
 

ФИФА объявила решение по победителю ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
ФИФА объявила решение по победителю ЧМ-2026 Кубок мира. ©FreerLaw/depositphotos.com

Футболисты и тренерский штаб сборной, одержавшей победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, впервые в истории получит чемпионские перстни, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Поделиться

Футболисты и тренерский штаб сборной, одержавшей победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, впервые в истории получит чемпионские перстни, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

На одной стороне кольца изображен трофей чемпионата мира по футболу, а другая будет персонализирована в соответствии с идентичностью команды-победителя.

Перстни будут выпущены ограниченной коллекцией в количестве 2026 штук, 30 из которых будут предназначены для победителей. 1996 изделий будут доступны для покупки болельщиками по всему миру в качестве официальной лицензионной продукции турнира.

Каждое кольцо будет иметь индивидуальный номер, будет подогнано по размеру и поставляться с собственным сертификатом подлинности. Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные кольца в ознаменование этого события. Каждое из 30 колец для победителей затем будет персонализировано и официально вручено позже.

Ранее такие награды победителям мундиаля никогда не вручались. Эта традиция популярна в североамериканских спортивных лигах.

Фото: ФИФА

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча пройдет в Нью-Йорке в ночь 19 на 20 июля июля и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира (1978, 1986, 2022). Это шестой раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира, защитить титул удавалось только итальянцам (1934, 1938) и бразильцам (1958, 1962). Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира, в 2010 году она стала чемпионом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Матч за 3-е место, мужчины
19 июля 02:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Англия
Англия
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Англия
Проголосовало 546 человек

Реклама

Живи спортом!