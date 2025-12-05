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ЧМ-2026
15 июня 23:58
 

Болельщики Испании на ЧМ-2026 освистали воспитанника "Барселоны" за переход в "Реал"

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Болельщики Испании на ЧМ-2026 освистали воспитанника "Барселоны" за переход в "Реал" ©x.com/sefutbol

Болельщики сборной Испании освистывали защитника Марка Кукурелью в стартовом матче команды на чемпионате мира-2026 по футболу против Кабо-Верде, передает The Athletic. Отмечается, что вероятно это сделали фанаты "Барселоны".

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Болельщики сборной Испании освистывали защитника Марка Кукурелью в стартовом матче команды на чемпионате мира-2026 по футболу против Кабо-Верде, передает The Athletic. Отмечается, что вероятно это сделали фанаты "Барселоны".

Кукурелью освистывали каждый раз, когда он касался мяча. Также с трибун в его адрес были слышны выкрики "Иуда".

За несколько часов до матча ЧМ-2026 мадридский "Реал" на официальном сайте объявил о переходе Кукурельи из лондонского "Челси". Соглашение рассчитано на шесть сезонов — до лета 2032 года.

Кукурелья является воспитанником каталонской "Барселоны" и такой трансфер, вероятно, не понравился болельщикам команды.

Напомним, что Испания сыграла с Кабо-Верде в нулевую ничью. В группе H на ЧМ также играют сборные Уругвая и Саудовской Аравии. В плей-офф по итогам группового этапа от каждой группы выйдут по две команды, а также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто займет третьи места.

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