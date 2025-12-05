Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Анчелотти жестко высказался об участии Неймара на ЧМ-2026 в составе Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о перспективах нападающего "Сантоса" Неймара на чемпионате мира-2026.

Итальянский специалист отреагировал на очередной вопрос по поводу звездного вингера и заявил, что не исключает его попадания в заявку. 

"Я понимаю, что вас очень интересует Неймар. Хочу прояснить ситуацию. Сейчас декабрь, а чемпионат мира в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар будет достоин играть, если будет здоров, если будет лучше или на уровне с другими игроками, он сыграет на чемпионате мира, и точка", — приводит Globo Esporte слова Анчелотти.

33-летний бразилец не играл за сборную октября 2023 года. На его счету 79 голов и 59 голевых передач в 128 матчах на международном уровне.

Сборная Бразилии попала в одну группу с Шотландией, Гаити и Марокко. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп. В матче-открытии сыграют Мексика и ЮАР.

