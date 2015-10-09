Сборная США обыграла команду Канады в финале женского чемпионата мира по хоккею 2026 года, передают Vesti.kz.

Решающая встреча прошла в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) в пользу американок. В составе победителей по дублю оформили Хилари Найт (17-я и 38-я минуты) и Келли Паннек (32-я и 42-я), ещё по шайбе забросили Лэйси Иден (43-я) и Хейли Скамурра (57-я). У канадок дубль оформила Сара Филье (12-я и 44-я).

Таким образом, женская сборная США второй раз подряд и в 12-й раз в истории стала победителем ЧМ. Лидирует по числу титулов сборная Канады (13).

В истории женского чемпионата мира по хоккею в турнире побеждали только сборные Канады и США. Лишь один раз обе эти сборные не играли в финале — в 2019 году США победили Финляндию (2:1).

В матче за бронзу сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Финляндии - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Швеция завоевала бронзовые медали в третий раз в своей истории - для команды это первые медали ЧМ за 19 лет.

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