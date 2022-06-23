Лучший бомбардир в истории "Барселоны" покинула клуб

Испанка Дженнифер Эрмосо объявила, что покидает женский состав "Барселоны" после окончания контракта. Полузащитник продолжит карьеру в мексиканском клубе "Пачука", сообщает "Чемпионат".

"В этой футболке я выиграла все. И это то, что останется со мной навсегда. Игра при полных трибунах, гол на "Камп Ноу", первый кубок Лиги чемпионов. Настало время для нового приключения!" - написала Эрмосо в своем прощальном посте.

Эрмосо приходила в "Барселону" дважды. Она выступала за клуб с 2013 по 2017 год, затем провела по сезону в ПСЖ с "Атлетико" и в 2019-м вернулась в столицу Каталонии.

Дженнифер Эрмосо - лучший бомбардир женской "Барселоны" за всю историю, она забила 181 гол в 224 матчах. Также Эрмосо стала автором 45 голов в 91 матче за сборную Испании. Футболистка пропустит предстоящий чемпионат Европы и старт сезона мексиканской Лиги из-за травмы колена.

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