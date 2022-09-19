Казахстанский футбольный клуб одержал историческую победу со счетом 32:0

Женский футбольный клуб "Окжетпес" из Кокшетау одержал самую крупную победу в своей истории. Случилось это в матче чемпионата Казахстана с кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 13-го тура прошла в Кокшетау и завершилась со счетом 32:0 в пользу хозяев поля. 17 голов были забиты в первом тайме.

После этого выигрыша "Окжетпес" с 38 очками закрепился на третьем месте турнирной таблицы, тогда как "Кайсар" с одним баллом в активе осел на последней, шестой строчке.

Следующую игру "Окжетпес" проведет на своем поле с командой "БИИК-Шымкент" 8 октября, а "Кайсар" в этот день дома примет столичный "Жас-Сункар".

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