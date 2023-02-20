Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Женский футбол
Комментарии

Игрок сборной Казахстана проходит просмотр в "Галатасарае"

Игрок сборной Казахстана проходит просмотр в "Галатасарае"
©instagram.com/sovet_4/

Футболистка сборной Казахстана Камила Совет находится на просмотре в стамбульском "Галатасарае", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм канал "СпортРадар.kz".

По информации источника турецкий гранд проявил интерес к Совет. Девушка еще 6 февраля прибыла в Стамбул, но из-за известных событий (землетрясение га юго-востоке Турции - Прим. Ред.) начало просмотра в составе турецкого гранда затянулось. Но уже целую неделю Камила тренируется с "Галатасараем".

Женская команда "Галатасарая" после 15-ти туров занимает второе место в лиге B чемпионата Турции.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу Турция

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 20:19
Женский футбол
Игрок сборной Казахстана проходит просмотр в "Галатасарае" Игрок сборной Казахстана проходит просмотр в "Галатасарае"
6 января, 19:58
Женский футбол
Турецкий клуб объявил о трансфере скандального вратаря сборной Казахстана Турецкий клуб объявил о трансфере скандального вратаря сборной Казахстана
4 ноября, 22:34
Женский футбол
Казахстанская футболистка выиграла Кубок России Казахстанская футболистка выиграла Кубок России
26 октября, 12:47
Женский футбол
Футболистка сборной Казахстана будет выступать в медиалиге Футболистка сборной Казахстана будет выступать в медиалиге
21 сентября, 16:39
Женский футбол
Казахстанский футбольный клуб с покером вратаря забил соперницам 51 гол в двух матчах Казахстанский футбольный клуб с покером вратаря забил соперницам 51 гол в двух матчах
19 сентября, 15:52
Женский футбол
Казахстанский футбольный клуб одержал историческую победу со счетом 32:0 Казахстанский футбольный клуб одержал историческую победу со счетом 32:0
24 августа 2022, 08:08
Женский футбол
Финалистка Евро-2022 сообщила о рецидиве рака Финалистка Евро-2022 сообщила о рецидиве рака
22 августа 2022, 07:25
Женский футбол
Второй казахстанский клуб вылетел из Лиги чемпионов Второй казахстанский клуб вылетел из Лиги чемпионов
19 августа 2022, 07:21
Женский футбол
"Манчестер Сити" забил шесть мячей казахстанкам и нарвался на "Реал" в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" забил шесть мячей казахстанкам и нарвался на "Реал" в Лиге чемпионов
19 августа 2022, 00:10
Женский футбол
Сенсация? Казахстанский клуб разгромно победил в Лиге чемпионов Сенсация? Казахстанский клуб разгромно победил в Лиге чемпионов
7 августа 2022, 19:31
Женский футбол
Женская сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА после Евро-2022 Женская сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА после Евро-2022
27 июля 2022, 12:49
Женский футбол
Футболистка забила гол пяткой вратарю между ног Футболистка забила гол пяткой вратарю между ног
22 июля 2022, 09:49
Женский футбол
Мбаппе назвали лучшим футболистом года Мбаппе назвали лучшим футболистом года
12 июля 2022, 14:21
Женский футбол
"Реал" отказался от футболистки из-за скандального теста на определение пола "Реал" отказался от футболистки из-за скандального теста на определение пола
11 июля 2022, 21:51
Женский футбол
Футболистки отказались играть за сборную из-за определения пола Футболистки отказались играть за сборную из-за определения пола
11 июля 2022, 17:16
Женский футбол
Футболистку отстранили после провала теста на определение пола Футболистку отстранили после провала теста на определение пола
26 июня 2022, 18:15
Женский футбол
Звезда сборной Англии забила невероятный гол Звезда сборной Англии забила невероятный гол
23 июня 2022, 15:31
Женский футбол
Лучший бомбардир в истории "Барселоны" покинула клуб Лучший бомбардир в истории "Барселоны" покинула клуб
21 июня 2022, 11:05
Женский футбол
Я это ненавижу - самая сексуальная футболистка мира о своем статусе Я это ненавижу - самая сексуальная футболистка мира о своем статусе
18 июня 2022, 19:42
Женский футбол
Казахстанская футболистка осталась без Суперкубка России Казахстанская футболистка осталась без Суперкубка России
29 мая 2022, 20:10
Женский футбол
Футболистка сборной Казахстана сотворила "красоту" и помогла разгромить соперника Футболистка сборной Казахстана сотворила "красоту" и помогла разгромить соперника
19 мая 2022, 12:13
Женский футбол
25-летнюю футболистку нашли мертвой 25-летнюю футболистку нашли мертвой
12 мая 2022, 11:14
Женский футбол
Казахстан стартовал в отборе на женский Евро-2023 по футзалу Казахстан стартовал в отборе на женский Евро-2023 по футзалу
7 мая 2022, 15:39
Женский футбол
Стали известны последствия серьезной травмы футболистки сборной Казахстана Стали известны последствия серьезной травмы футболистки сборной Казахстана
7 мая 2022, 07:34
Женский футбол
Капитан сборной Казахстана получила травму в матче за российский клуб Капитан сборной Казахстана получила травму в матче за российский клуб
1 мая 2022, 21:15
Женский футбол
Гол капитана сборной Казахстана за ЦСКА помог догнать "Зенит" в чемпионате России Гол капитана сборной Казахстана за ЦСКА помог догнать "Зенит" в чемпионате России
8 апреля 2022, 20:39
Женский футбол
Женская сборная Казахстана не смогла спасти матч отбора к ЧМ-2023 Женская сборная Казахстана не смогла спасти матч отбора к ЧМ-2023
1 апреля 2022, 19:00
Женский футбол
Женская сборная Казахстана получила нового тренера Женская сборная Казахстана получила нового тренера
29 марта 2022, 19:24
Женский футбол
Казахстанки поучаствовали в еще одном результативном матче в отборе на Евро для футболисток до 17 лет Казахстанки поучаствовали в еще одном результативном матче в отборе на Евро для футболисток до 17 лет
27 марта 2022, 08:26
Женский футбол
Неприличным счетом завершился матч Казахстана в отборе к Евро для футболисток до 17 лет Неприличным счетом завершился матч Казахстана в отборе к Евро для футболисток до 17 лет

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus