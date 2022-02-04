Главный тренер женской сборной Казахстана возглавил европейский клуб

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Калоян Петков покинул шымкентский клуб "БИИК", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что Петков возглавил литовский клуб "Гинтра". Болгарский специалист работал в Казахстане с 2012 года. Будучи главным тренером "БИИКа", он выиграл десять чемпионских титулов.

Кроме того, шымкентский клуб под его руководством доходил до 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последнее время Петков совмещал посты главного тренера "БИИКа" и национальной команды. В связи с этим ситуация со сборной Казахстана остается неопределенной. Есть вероятность, что болгарский специалист продолжит ее тренировать.