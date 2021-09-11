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Футболистка ЦСКА получила вызов в сборную Казахстана на матчи отбора на чемпионат мира

Футболистка ЦСКА получила вызов в сборную Казахстана на матчи отбора на чемпионат мира
©КФФ
Новости спорта Футбол Женский футбол

Главный тренер женской национальной сборной Казахстана Калоян Петков огласил список футболисток, вызванных на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2023 года против Уэльса и Греции. Об этом информирует официальный сайт КФФ.

Подготовительный процесс подопечных Петкова стартовал в Талгаре на учебно-тренировочной базе сборных команд. В сентябре сборная Казахстана проведет два матча на выезде. В ночь с 17 на 18 сентября намечена игра со сборной Уэльса. Матч пройдет в городе Лланелли на стадионе "Парк-И-Скарлетс".

21 сентября сборная Казахстана сыграет против Греции. Игра состоится на арене "Пампелопоннисиако" в городе Патры.

УТС женской национальной сборной Казахстана в Талгаре продолжится до 14 сентября.

Вратари: Ангелина Портнова, Ирина Саратовцева (обе - СДЮСШОР № 8).

Защитники: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Александра Бурова, Мария Демидова (обе - "БИИК-Казыгурт"), Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет, Айгерим Айтымова, Татьяна Сосновская (все - "Томирис-Туран").

Полузащитники: Анастасия Власова, Фатима Сатыгалиева (обе - "Окжетпес"), Ксения Хайрулина, Карина Жумабайкызы, Мадина Жанатаева (все - "БИИК-Казыгурт"), Асельхан Турлыбекова, Айша Садыкова (обе - "Томирис-Туран").

Нападающие: Бегаим Киргизбаева ("Окжетпес"), Светлана Бортникова ("БИИК-Казыгурт").

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Метки:
Сборная РК по футболу Мясникова Юлия ЦСКА
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