ФИФА обратилась к ряду стран с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BBC.

По информации источника, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и крайне тревожной.

Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан" вошли в Кабул, затем заявили об "окончании войны" в Афганистане, назвав это "освобождением" страны. Представители движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата, и потребовали вывести из страны иностранные войска.

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал рассказала об ужасах, с которыми встречаются женщины после смены власти в стране.

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