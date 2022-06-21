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Я это ненавижу - самая сексуальная футболистка мира о своем статусе

Я это ненавижу - самая сексуальная футболистка мира о своем статусе
©instagram.com/anamxrkovic/
Новости спорта Футбол Женский футбол
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Нападающая "Грассхопер" и сборной Хорватии по футболу Ана Мария Маркович призналась, что не любит, когда ее называют самой сексуальной футболисткой в мире. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой или одной из самых красивых, потому что мне приятно слышать, что я красивая. Но потом стали появляться материалы, в которых меня называли самой сексуальной футболисткой. Я это ненавижу.

После этого мне стали писать люди, которые притворялись тренерами, и я точно знаю, чего они от меня хотели. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрели только на внешность. Это печально. Я думаю, они должны больше узнавать обо мне и смотреть, что я могу сделать с точки зрения футбола", - приводит слова Маркович 20 minuten.

Помимо футбольной карьеры, 22-летняя девушка занимается маркетингом и модельным бизнесом. Ее кумиром является португалец Криштиану Роналду.

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Метки:
Девушки в спорте Хорватия Футбол

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