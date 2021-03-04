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"БИИК-Казыгурт" разгромлен в женской Лиге чемпионов: пропустил шесть мячей в матче с дублем и пенальти

Ответная игра состоится 10 марта.

"БИИК-Казыгурт" разгромлен в женской Лиге чемпионов: пропустил шесть мячей в матче с дублем и пенальти
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Женский футбол
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Казахстанский "БИИК-Казыгурт" проиграл мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. У победителей забивали Линет Бееренстейн (10-я минута), Леа Шюллер (27-я), Линда Далльманн (47-я, 90-я с пенальти), Ханна Глас (62-я), Каролина Вильхьяммсдоттир (68-я). В составе проигравших один мяч отыграла Рейчел Кундананджи (81-я).

Ответная игра пройдет 10 марта в Германии. Но, как видим, она обретет формальный характер.

Напомним, что ранее "БИИК-Казыгурт" уже доходил до 1/8 финала, где уступил ПСЖ (2016/17) и "Баварии" (2019/20). Дальше этой стадии команда не выходила.

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Метки:
Лига чемпионов Футбол

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