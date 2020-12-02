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Женская сборная Казахстана пропустила 12 мячей от Франции и завершила отбор на Евро с "нулем"

Команда забила всего два мяча за кампанию.

Женская сборная Казахстана пропустила 12 мячей от Франции и завершила отбор на Евро с "нулем"
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Женский футбол
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Женская сборная Казахстана по футболу потерпела разгромное поражение от команды Франции в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Ванне и завершилась со счетом 12:0 в пользу француженок. Причем семь мячей подопечные Ивана Азовского пропустили в первом тайме.

Таким образом, казахстанские футболистки с "нулем" заняли последнее место в отборочной группе, пропустив 43 мяча и забив два гола. Француженки вышли из группы с первого места, набрав 22 балла.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу

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