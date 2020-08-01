Футболистка сборной Казахстана из "Зенита" получила травму

Для 26-летней Гайстеновой "Зенит" стал третьим российским клубом. До "Звезды" он провела сезон в красноярском "Енисее", а начала же карьеру в "СШВСМ Барыс".
В начале 2019 года Гайстенову включили в список самых сексуальных футболисток мира.
Добавим, что за ЦСКА выступает защитница сборной Казахстана Юлия Мясникова. В матче с "Зенитом" она вышла в стартовом составе и помогла московскому клубу одержать волевую победу - 2:1. В прошлом сезоне Мясникова вместе с ЦСКА стала чемпионом России.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!