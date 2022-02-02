Vesti.kz открывают вакансию спортивного журналиста (полная занятость, возможна и удаленная работа, и в офисе). Обязателен опыт работы в СМИ на должности спортивного журналиста от трех лет.

Ключевые навыки: грамотность, понимание видов спорта и умение писать спортивные новости, умение работать в коллективе и с персоналом.

Будет плюсом: владение казахским и английским языками.

Обязанности:

— написание материалов согласно норме, установленной редакцией;

— поиск интересных спортивных новостей;

— подбор и поиск фото- и видеоконтента;

— участие в редакционном планировании;

— взаимодействие с редакторами и дизайнерами сайта;

— отработка и развитие новостных тем дня;

— генерация идей для визуалов, фото-, видеоконкурсов, подводок к постам.

Мы возьмем тебя на работу, если ты:

— хорошо разбираешься в главных видах спорта Казахстана и умеешь все это переводить в текст;

— отлично ориентируешься в мире большого спорта. Знание других тематик (кино, игры, музыка и т. д.) будет плюсом;

— грамотно пишешь на русском языке.

Что мы предлагаем:

— работу в редакции лидирующего спортивного медиа;

— интеграцию в уже отлаженную команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;

— возможность общаться со звездами спорта и делать вместе с ними крутой контент;

— возможность поездок на топовые спортивные события;

— красивый и удобный офис в Алматы и Нур-Султане, куда легко добраться;

— возможность работать полностью удаленно;

— возможность участвовать в конференциях, митапах;

— кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;

— достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.

Резюме отправляйте на почту vestisporta.kz@gmail.com.