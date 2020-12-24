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"Барыс" обыграл "Авангард", Головкин выдвинул условие "Канело", футболист "Астаны" уехал в РПЛ. Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

"Барыс" обыграл "Авангард", Головкин выдвинул условие "Канело", футболист "Астаны" уехал в РПЛ. Главное к утру
Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Еще Новости сайта
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Казахстанский "Барыс" одержал победу над лидером своего дивизиона, Геннадий Головкин выдвинул условия для третьего боя с Саулем Альваресом, а футболист "Астаны" уехал в чемпионат России. Vesti.kz предлагают главные спортивные события к утру 24 декабря.

1. "Барыс" в последнем гостевом матче в 2020 году обыграл вторую команду "Востока"

2. Головкин высказался о "Канело" и выдвинул условие для третьего боя

3. Полузащитник "Астаны" подписал контракт с клубом чемпионата России

4. Хоккеисты мимо Олимпиады, триллер в Лиге наций и мечты о еврокубках. Главные разочарования года в Казахстане

5. Жесткий нокаут! Видео победы казахстанского бойца на Alash Pride 37 

6. В Алматы пройдут отбор на Олимпиаду и чемпионат Азии по видам борьбы

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Авангард Геннадий GGG Головкин Головкин-Альварес КХЛ Головкин Геннадий Альварес Сауль
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